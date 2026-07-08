Les résultats du Bac 2026 ont été publiés hier. Dans l’Académie de Poitiers, le taux de réussite provisoire pour le premier groupe d’épreuves est de 87,4%, en léger recul de 0,3 point par rapport à 2025. Soit 14 420 admis sur les 16 491 inscrits. Au total, 1 213 candidats pourront se présenter aux épreuves de rattrapage, tandis que 858 sont ajournés. Parmi les départements, les Deux-Sèvres affichent le meilleur résultat (88,9 %), devant la Charente-Maritime (88,7 %), la Charente (87 %) et la Vienne (84,8 %). Les résultats définitifs, après le second groupe d’épreuves, seront publiés le 9 juillet en fin de journée.