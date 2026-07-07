Le festival « Sorties de plage » fait son retour cet été à Châtelaillon-Plage. L’évènement culturel des fins de journées estivales de la station balnéaire débute ce soir, et va se prolonger jusqu’au 25 août. Un été composé de 15 spectacles vivants à partager en famille ou entre amis, dans le cadre convivial du théâtre de verdure. Au programme : des concerts pour tous et des spectacles jeune public, comme l’explique la programmatrice Emmanuelle Lucas :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/sorties-de-plage-1.mp3 Ça commence donc ce mardi. Zoom sur la soirée d’ouverture avec Emmanuelle Lucas :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/sorties-de-plage-2.mp3 C’est gratuit et en plein air. Rendez-vous dès ce soir à 21h30. Vous retrouvez la programmation complète sur chatelaillonplage.fr