Deux voleurs de cuivre interpellés par la BAC à Rochefort. Deux hommes de 25 et 37 ans ont été appréhendés dans la nuit de mardi à mercredi, après une course-poursuite avec la brigade anticriminalité. Leur voiture, fortement chargée, transportait plusieurs centaines de mètres de câbles en cuivre volés sur des lampadaires de la ville. Les suspects ont reconnu avoir dépouillé 19 réverbères rochefortais. Ils seront prochainement convoqués devant la justice. Ces derniers mois, plus de 70 lampadaires ont été dégradés dans la cité de Colbert.

