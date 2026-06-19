Fortes chaleurs en Charente-Maritime : l’État appelle à la prudence et à la solidarité. Alors qu’un épisode de températures élevées s’installe dans le département, le nouveau préfet Michel Prosic rappelle les bons réflexes à adopter pour éviter les risques liés à la chaleur, notamment auprès des personnes les plus fragiles. Les autorités appellent aussi à la vigilance, en ce début de saison des baignades.

Déshydratation, coups de chaleur, malaises… les fortes températures peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Face à ce nouvel épisode de chaleur, le préfet de la Charente-Maritime Michel Prosic appelle chacun à rester vigilant, en particulier auprès des personnes âgées, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des personnes malades, en situation de handicap ou isolées. Les travailleurs exposés à la chaleur et les sportifs sont également invités à limiter leurs efforts aux heures les plus chaudes.

Parmi les gestes simples et de bon sens : il faut boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, rester au frais, fermer les volets et fenêtres en journée, éviter les expositions prolongées au soleil et prendre des nouvelles de ses proches ou de ses voisins les plus vulnérables.

Aussi, avec la chaleur, l’envie de se baigner augmente… mais la prudence reste indispensable. En Charente-Maritime, la majorité des plages ne sont pas encore surveillées, et ne le seront qu’à partir de début juillet. La mise en place des postes de secours se fera progressivement à l’approche des vacances scolaires. Avant toute baignade, privilégiez les zones surveillées quand elles le sont, entrez progressivement dans l’eau et ne vous baignez jamais après avoir consommé de l’alcool.

Le numéro vert Canicule Info Service, le 0800 06 66 66, est activé. Il est accessible gratuitement tous les jours, de 9h à 19h, pour obtenir des conseils. En cas de malaise ou de situation inquiétante, il faut appeler immédiatement le 15.

Et pour rappel, le numéro Canicule Info Service, c’est le 0800 06 66 66.