

Le Comité des fêtes de Genouillé organise 3 méga lotos les vendredi 21 et samedi 22 août à 20h15, et le dimanche 23 août à 14h15, au complexe socio-éducatif à Saint-Jean-de-Liversay. À gagner : 3 voitures, 3 100€ de bons d’achat et de nombreux autres lots pour un total de 40 000€ de gains. Formule à 25€, 6 cartons et 2 cartons gros lots et formule à 35€, 12 cartons et 2 cartons gros lots. Places limitées. 1 place un joueur. Réservations au 06 68 82 36 81 et par mail à comitedesfetesgenouille17@gmail.com.