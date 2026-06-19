Les épreuves du Grand oral du bac reportées dans toute l’Académie de Poitiers en raison de la canicule. Elles devaient se dérouler lundi et mardi prochains, mais la hausse attendue des températures a contraint le rectorat à prendre cette décision. Elles auront lieu une semaine plus tard, les 29 et 30 juin en matinée. Bonne ou mauvaise nouvelle, les candidats vont avoir plus de temps pour réviser ou stresser. C’est une première pour l’académie. Pour l’heure, aucune fermeture d’école ou de collège n’est envisagée dans les quatre départements. Toutefois, à Saint-Jean-d’Angély, les parents d’élèves de toutes les écoles sont autorisés à récupérer leurs enfants en début d’après-midi toute la semaine prochaine.