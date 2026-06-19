Conséquence de la canicule, la Ville de Tonnay-Charente revoit son programme pour la Fête de la musique et son marché d’été ce dimanche. En raison du pic de chaleur annoncé, et sous réserve d’une possible interdiction préfectorale, les animations auront lieu en matinée, et le marché se terminera à 13h au lieu de 17h. Le programme initialement prévu l’après-midi est annulé.

À Saintes, la Fête de la musique va débuter plus tard ce dimanche. Toutes les animations prévues dans l’après-midi dès 15h sont déprogrammées, et l’évènement va démarrer dès 20h sur les différentes scènes installées en centre-ville.

Et puis à Saint-Jean-d’Angély, la Fête de la musique est décalée d’une heure ce dimanche. L’évènement débutera à 19h au lieu de 18h. Tous les concerts prévus sont ainsi reportés d’une heure, le temps que les températures baissent.