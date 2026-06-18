

Le développement d’une filière laine locale se structure en Charente-Maritime. Après plusieurs années de travail collectif, une coopérative dédiée à sa valorisation est en train de voir le jour dans le département. À ce titre, une réunion publique est organisée ce soir à Tonnay-Charente par l’association J’aime ma laine qui porte le projet, afin de présenter les contours de cette future société baptisée Laines Maritimes.

Elle a longtemps été considérée comme un déchet ou une matière peu valorisée. Aujourd’hui, la laine locale revient au cœur des projets de territoire. En Charente-Maritime, éleveurs, tondeurs, artisans, designers, associations et partenaires se mobilisent depuis plusieurs années pour créer une véritable filière autour de cette ressource naturelle. Cette dynamique franchit une nouvelle étape avec la création de la S.C.I.C. Laines Maritimes, une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui ambitionne de structurer la collecte, la transformation et la promotion des laines du territoire. Une réunion publique est organisée ce jeudi soir, dans les locaux de l’ancienne Laiterie de Tonnay-Charente, aux Ateliers partagés de l’estuaire. Cette rencontre permettra de découvrir le fonctionnement de la future coopérative, ses objectifs économiques, écologiques et culturels, mais aussi d’échanger sur les possibilités de rejoindre l’aventure : soit en devenant sociétaire, partenaire, bénévole ou simple soutien au projet. Une soirée ouverte à tous, pour la construction d’une filière laine locale, durable et coopérative en Charente-Maritime.

La réunion publique se déroule à 18h30, à l’ancienne Laiterie.