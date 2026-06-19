La saison estivale approche à grands pas, marquant le retour de la surveillance des plages en Charente-Maritime. Sur le littoral de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, le dispositif sera en place à partir de demain sur plusieurs secteurs. Onze postes de secours vont ouvrir progressivement dans les sept communes côtières, avant un élargissement complet prévu pour juillet et août. 160 nageurs-sauveteurs seront mobilisés.

Sur les plages de Royan Atlantique, la sécurité des baigneurs se met en place. Dès ce samedi 20 juin, onze postes de secours seront actifs jusqu’au 6 septembre, dans les sept communes du littoral : de La Tremblade à Meschers-sur-Gironde. Sont notamment concernés les postes de La Bouverie à La Tremblade, Les Pins de Cordouan et Le Clapet aux Mathes-La Palmyre, les plages du centre et de la Grande Côte à Saint-Palais-sur-Mer, Nauzan à Vaux-sur-Mer, plusieurs plages de Royan comme Pontaillac, Le Chay ou Le Mirado, Central à Saint-Georges-de-Didonne et Les Nonnes à Meschers. Du 20 au 30 juin, puis du 1er au 6 septembre, les sauveteurs assureront une présence chaque après-midi, de 13h30 à 18h30. Les horaires élargis, de 11h à 19h, débuteront dès le 1er juillet sur ces postes, avant le déploiement complet du dispositif du 2 juillet au 31 août. Au total, 160 nageurs-sauveteurs seront mobilisés chaque jour cet été au sein des 22 postes de secours répartis sur les plages de l’agglomération.

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique consacre près de 2,3 millions d’euros chaque année à ce dispositif pour assurer la sécurité des estivants. Les baigneurs sont invités à privilégier les zones surveillées et à respecter les consignes des sauveteurs.