

L’association En avant première de Surgères organise un vide-asso demain et samedi. Tout doit disparaître. Du mobilier à la vaisselle, les organisatrices comptent bien faire place nette pour l’installation d’une nouvelle décoration pendant l’été, afin de changer l’ambiance pour l’accueil des adhérents à la rentrée, comme le souligne Véronique Amans de l’association En avant première :

Rendez-vous demain et samedi, de 10h à 18h, à l’association En avant première, 32 rue du Faubourg-Saint-Gilles à Surgères. Il est possible de pique-niquer sur place.