Tout au long de l’été, la Ville de Marennes-Hiers-Brouage invite habitants et vacanciers à bouger gratuitement à Marennes-Plage. Stretching, yoga, bachata, zumba, danse ou encore beach tennis : une programmation variée, accessible à tous, encadrée par des professionnels et pensée pour profiter pleinement du cadre exceptionnel qu’offre cette étendue d’eau. Frédéric Phelippeau est maire-adjoint en charge des sports. Il nous présente cette initiative, ses objectifs et les nouveautés de cette nouvelle édition. Il est au micro d’Agathe Ferrandez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/sports-marennes-plage.mp3 Et vous retrouvez le programme complet sur les site et réseaux sociaux de la ville.