À Rochefort, le salarié d’un bar-tabac a été interpellé et placé en garde à vue après avoir dérobé pour 40 000 euros de jeux à gratter à son patron. Ce dernier qui avait remarqué une augmentation inhabituelle des factures de la Française des jeux, accompagné d’un écart important dans l’inventaire de son stock de cigarettes. Il a rapidement fait le lien avec son employé, fraîchement embauché depuis la fin du mois d’avril. Devant les enquêteurs, le suspect a évoqué son addiction pour les jeux, et avoué avoir volé des cartouches de cigarettes pour les vendre sur internet. L’individu est convoqué devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 9 juillet.

