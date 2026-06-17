Scène ouverte du vendredi 19 juin 2026 avec le groupe Supernova.

Supernova est un groupe de blues-rock basé en Charente-Maritime. Structuré en association depuis 2022, le trio est composé de Steve à la batterie, David à la basse et au chant, ainsi qu’Alain aux voix et à la guitare. Leur alchimie unique repose sur des arrangements dynamiques, des mélodies émouvantes et une énergie communicative. Son univers musical s’inspire des légendes du genre telles qu’AC/DC, Led Zeppelin, Gary Moore, Rory Gallagher, Free, Bad Company, Jeff Healey ou Joe Bonamassa. À ces classiques, il ajoute ses propres compositions pour créer un set varié et original, fidèle à l’esprit authentique du blues rock.

En concert le 21 juin à La Pause d’Antezant à Antezant-la-Chapelle, en soirée.

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