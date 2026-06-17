Des perturbations à prévoir sur le pont de l’île d’Oléron, juste avant l’arrivée massive des touristes. Du 22 juin au 3 juillet, le Département, propriétaire de l’ouvrage, doit mener une campagne d’inspection pour finaliser le cahier des charges des prochaines réparations. À l’extérieur, une équipe procédera à l’examen du tablier et des piles, à l’aide d’une nacelle négative, tandis qu’une équipe de cordistes interviendra à l’intérieur des piles dont plusieurs doivent être réparées d’urgence. À cette occasion, une circulation alternée sera mise en place du lundi au vendredi, entre 6h et 14h.