À Surgères, la Police municipale s’installera en centre-ville d’ici environ deux ans. Hier soir, le conseil municipal a voté pour l’acquisition d’un immeuble de la rue Bersot à hauteur de 300 000 euros, pour en faire ses nouveaux bureaux au rez-de-chaussée, mais aussi des logements dans les étages et des bureaux pour des associations d’aide aux victimes de violences intrafamiliales. Actuellement installés dans un bâtiment du square du château, difficile d’accès et aux conditions devenues inadéquates, les agents bénéficieront d’un local plus visible et mieux adapté. C’est ce que promet en tous cas le nouveau maire Thomas Godeau, qui réalise ainsi l’un de ses projets de campagne. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/police-municipale-surgeres-1.mp3 Thomas Godeau qui en dit plus sur les aménagements futurs des nouveaux locaux de la Police municipale, qui accueilleront trois fonctionnaires au total, avec le recrutement hier d’un nouvel agent de surveillance de la voie publique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/police-municipale-surgeres-2.mp3 Concernant l’aménagement des futurs locaux, l’estimation du coût des travaux est en cours de réalisation.