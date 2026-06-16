

Le coup d’envoi demain de la Semaine du nautisme à La Rochelle. L’évènement revient à partir de ce mercredi pour une 25e édition. Du 17 au 22 juin, le public est attendu au village nautique pour découvrir les métiers de la mer, participer à des baptêmes gratuits et rencontrer les acteurs du monde maritime.

Organisée par l’association La Mer pour tous, la Semaine du Nautisme revient à La Rochelle pour une 25e édition avec un objectif simple : faire découvrir la richesse du monde maritime et rendre la mer accessible au plus grand nombre. Pendant cinq jours, le village nautique installé sur le Cours des Dames accueillera plus de 70 exposants, des associations, des professionnels et des acteurs engagés pour la protection du littoral. Parmi les animations phares : les baptêmes en mer gratuits. Voile, paddle, bateaux à moteur ou encore aviron… plusieurs milliers de visiteurs sont invités à monter à bord pour une découverte du nautisme grandeur nature. Cette édition sera aussi marquée par les 400 ans de la Marine nationale, avec des animations autour des métiers de la mer, la présence du CIRFA Marine et une démonstration spectaculaire d’hélitreuillage prévue ce dimanche 21 juin. La navigatrice rochelaise Sarah Steyaert, médaillée olympique aux Jeux de Paris 2024, sera la marraine de cette édition anniversaire. Un rendez-vous gratuit, familial et ouvert à tous pour découvrir la mer autrement, entre patrimoine, environnement et nouvelles vocations maritimes.

Le village sera ouvert tous les jours, de 10h à 19h.