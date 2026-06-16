Le jeune kayakiste de Tonnay-Charente Élouan Nogues est sélectionné en équipe de France de course en ligne pour les prochains Championnats d’Europe U18. Lors des sélections nationales organisées à Vaires-sur-Marne fin mai, il a réalisé une prestation solide. Après une troisième place en finale B du 1000 mètres, il s’est illustré sur 500 mètres en remportant sa série, puis en prenant la deuxième place de sa première finale. Malgré une seconde finale compliquée, les sélectionneurs ont décidé de lui faire confiance. Cap désormais sur le Championnat de France de vitesse à Mantes-la-Jolie le 8 juillet, puis les Championnats d’Europe du 20 au 26 juillet en Hongrie.