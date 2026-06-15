

La gendarmerie de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins après l’accident mortel survenu vendredi soir à Dolus-d’Oléron. Un cycliste de 80 ans est décédé après avoir été renversé par un véhicule utilitaire. Le choc survenu vers 18h45 sur la RD 734 a été particulièrement violent. Le vélo a été projeté sur plusieurs mètres dans le fossé. Le conducteur, un jeune homme de 20 ans, a été très choqué. Des analyses toxicologiques sont en cours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame. Les témoins éventuels peuvent se manifester et contacter le 17 ou le 05 46 47 06 97.