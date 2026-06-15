Le possible retour d’un péage sur le pont de l’île d’Oléron continue de faire des remous. Alors que les élus oléronais ont donné leur feu vert au principe d’une écotaxe pour financer l’entretien de l’ouvrage, et en attendant l’aval du Conseil départemental de la Charente-Maritime, les Écologistes dénoncent une mesure qu’ils trouvent injuste socialement et dépassée sur le plan environnemental. Ils proposent d’autres pistes pour financer le pont et mieux réguler les déplacements vers l’île.

Oui, le retour d’un péage sur le pont d’Oléron serait une fausse bonne idée, selon les Écologistes. Dans un communiqué, ils estiment que la mise en place d’une écotaxe ferait payer indistinctement tous les visiteurs, y compris les familles aux revenus modestes venant passer quelques jours sur l’île, transformant, je cite, « le droit aux vacances en privilège ». Pour eux, l’enjeu n’est pas seulement de limiter le nombre de touristes, mais de changer leur façon d’accéder au territoire. Ils proposent notamment des navettes express depuis le Bassin de Marennes, des parkings-relais à l’entrée de l’île, davantage de bus, de navettes électriques et un développement massif du vélo. Sur le plan financier, ils défendent plutôt un système basé sur plusieurs contributions : davantage de participation des résidents secondaires, une participation des locations touristiques de courte durée ou encore une écocontribution sur certains parkings très fréquentés en période estivale. Les Écologistes estiment enfin que le débat sur le pont doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’avenir de l’île d’Oléron face au changement climatique, à l’érosion du littoral et à la protection des espaces naturels.

De leur côté, les défenseurs du péage mettent en avant la nécessité de financer l’entretien du pont et de mieux accompagner les coûts liés à la fréquentation touristique de l’île. Le débat devrait donc se poursuivre dans les prochains mois, avec notamment l’organisation d’une consultation citoyenne cet automne.