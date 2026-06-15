La présentation ce matin à la mairie des Surgères des animations estivales 2026. En rupture avec l’ancienne majorité, le nouveau maire Thomas Godeau a souhaité éditer un fascicule réunissant l’ensemble des évènements proposés cet été, et pas seulement les rendez-vous culturels. Une façon de présenter toutes les animations proposées par la Ville et ses partenaires locaux. Thomas Godeau :

Et ça commence dès ce vendredi 19 juin avec la réouverture de la guinguette jusqu’au 30 août. Thomas Godeau :

À ne pas manquer non plus la Fête de la musique ce samedi avec des animations sur le thème de l’eau, dès 10h, dans le parc du château. Suivi dès 20h d’une soirée festive avec Manue & Gio Trio, et Dooble Trobble. C’est gratuit. Sans oublier les traditionnels rendez-vous de l’été : les Marchés nocturnes les 10 juillet et 14 août, la Fête nationale le 14 juillet, le Surgères Brass Festival du 23 au 25 juillet et le festival classique Sérénade du 6 au 8 août. Et puis des nouveautés, comme le lancement de thés dansants municipaux mensuels à partir du 15 septembre, tous les mardis après-midi de 14h à 17h, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et leur faire pratiquer une activité physiques douce et régulière.