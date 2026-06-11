Et si, au lieu d’acheter une perceuse pour l’utiliser quelques minutes seulement par an, vous pouviez simplement l’emprunter gratuitement ? C’est l’idée de la nouvelle bricothèque lancée par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan à Saint-Nazaire-sur-Charente. Un service gratuit de prêt d’outils qui s’inscrit dans une démarche de réduction des déchets.

Une perceuse utilisée seulement un quart d’heure par an en moyenne. Un constat qui a poussé la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à imaginer une solution concrète : la création d’une bricothèque à Saint-Nazaire-sur-Charente. Le principe est simple. Comme dans une bibliothèque, les habitants pourront emprunter gratuitement du matériel de bricolage et de jardinage. Une vingtaine d’outils seront mis à disposition : perceuse, ponceuse, décapeur thermique, coupe-bordures, rouleau à gazon ou encore matériel de pose de parquet flottant. Pour bénéficier du service, il suffira de réserver l’équipement auprès de la mairie. Les prêts et les retours seront ensuite gérés par les agents municipaux. Derrière cette initiative, un objectif environnemental. Selon la CARO, 85 % de l’impact carbone d’une perceuse provient de sa fabrication. Mutualiser les outils permet donc d’éviter des achats parfois peu utiles et de réduire les émissions liées à leur production. Cette bricothèque s’inscrit dans le Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de la CARO pour la période 2025-2031. Un plan qui mise notamment sur le changement des comportements et le développement de solutions concrètes pour réduire les déchets à la source. Expérimenté pendant un an à Saint-Nazaire-sur-Charente, le dispositif pourrait ensuite être déployé dans d’autres communes du territoire.