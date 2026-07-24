Scène ouverte vendredi 24 juillet 2026 avec la chanteuse Kate.

Le parcours musical de cette artiste débute à 16 ans lorsqu’une audition lui permet d’intégrer un groupe de variété-rock en région parisienne. Pendant quatre ans, elle participe à l’écriture des textes en français et en anglais des premières compositions du groupe. Repérée à 20 ans par un directeur artistique parisien, elle rejoint le groupe SWAN ET LES PHÉNIX en tant que choriste, avant de cofonder le duo pop-rock BLUE JEAN, avec lequel elle autoproduit un premier single diffusé sur les ondes. Cette période lui ouvre les portes des studios professionnels et lui permet de participer, comme choriste, à un album du groupe AYO, tout en multipliant les expériences scéniques, notamment au Bataclan. À 25 ans, elle poursuit son parcours avec PARIS MEMPHIS, un projet pop-rock blues signé par un producteur. Malgré de nombreux concerts et une tournée dans le sud de la France, la faillite de ce dernier empêchera la sortie de l’album. Elle crée ensuite LES CHÉRUBINS, avant de quitter définitivement la région parisienne pour la Normandie. À 30 ans, elle remporte un concours de chant à Évreux grâce à son interprétation de L’Hymne à l’amour, ce qui lui vaut un enregistrement diffusé sur France Bleu Normandie. Elle est également sollicitée pour interpréter Édith Piaf dans une comédie musicale, une proposition qu’elle choisit de décliner pour se consacrer à sa vie de famille. En 2011, elle fonde le duo EDEN ROCK, avec lequel elle se produit en Normandie pendant plusieurs années, avant de rejoindre le groupe THE LIFE en 2016 et de participer au tremplin rock Emergenza à Chartres. Un parcours riche de collaborations, de scènes, de studios et de rencontres, porté depuis toujours par une même passion : le rock, la scène et l’émotion du live.

Kate sera en concert le 25 août 2026, à 11h, place de Verdun à Saint-Georges-de-Didonne.

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