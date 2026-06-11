Les travaux de protection du fort Boyard franchissent une nouvelle étape au port de Saint-Nazaire. Les ouvrages destinés à protéger le célèbre monument prennent désormais forme, avec l’élévation des « voiles », les murs en béton qui constitueront les futures structures de défense contre les assauts de la mer. En visite sur le chantier ce mardi, la présidente du Département de la Charente-Maritime, Sylvie Marcilly, a salué l’avancée spectaculaire des travaux lancés en novembre dernier. Plus de 150 personnes sont mobilisées sur ce projet d’envergure, qualifié de « chantier du siècle ». En parallèle, les opérations se poursuivent également autour du fort, avec l’intervention quotidienne de plongeurs et d’engins spécialisés.