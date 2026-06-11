La mairie de Marennes-Hiers-Brouage se pare de rouge. À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang qui a lieu ce dimanche, un éclairage symbolique illumine cette semaine la façade du bâtiment municipal. Objectif : sensibiliser le public à cette cause et l’inviter à donner son sang, alors que les réserves sont actuellement basses. Une grande collecte est d’ailleurs organisée ce dimanche, de 8h à 13h, au centre d’animation et de loisirs.

