Le Comité des fêtes de Surgères célèbre ses 25 ans ce week-end. À cette occasion, l’association, créée en 2001 sous l’égide de Michel Godeau, va proposer samedi et dimanche de nombreuses animations, concerts, spectacles équestres, et en point d’orgue un spectacle anniversaire exceptionnel. Une belle opportunité pour les bénévoles de dévoiler tout leur savoir-faire pendant cet évènement, comme le souligne la présidente Anne-Marie Marc :

Début des festivités samedi à 11h avec des déambulations musicales et artistiques en centre-ville, avant un apéro-concert à la guinguette le soir à 19h, suivi du spectacle anniversaire que nous présente la secrétaire du Comité des fêtes de Surgères Catherine Allain-Coulay :

Dimanche, rendez-vous dès 9h dans le parc du château pour le marché du terroir. Grand pique-nique à midi, suivi d’animations diverses l’après-midi. Présence du chanteur vu dans The Voice Dylan Lapassade. Hélène FM sera en direct de l’évènement samedi de 11h à midi, depuis les Halles. Et nous vous proposons une émission spéciale de Scène ouverte ce vendredi, à 20h.