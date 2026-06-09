

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir en Charente-Maritime, en hommage à Lyhanna, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte à Fleurance, dans le Gers, près de son domicile. Des rassemblements ont eu lieu à Saintes, Rochefort et La Rochelle. La Rochelle où plus de 500 personnes ont manifesté devant le tribunal pour dénoncer les défaillances du système judiciaire, réclamant une justice plus forte dans les affaires de violences physiques et sexuelles sur mineurs. Car, dans l’affaire Lyhanna, le principal suspect du meurtre de la jeune fille n’a jamais été inquiété, malgré plusieurs plaintes à son encontre. D’autres rassemblements sont encore prévus ce mardi, comme à Saint-Jean-d’Angély où une marche est organisée à 18h par la famille de Lyhanna qui est originaire de Charente-Maritime.