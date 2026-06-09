

Dans le cadre des 25 ans du Comité des fêtes de Surgères, le club Mokuso de sabre japonais sera présent dans le parc du château les 13 et 14 juin. Au programme : samedi 13 juin, à 21h, spectacle sur la thématique du Japon ; dimanche 14 juin, de 14h à 17h, stand permanent dans les douves et des démonstrations, des techniques et des ateliers découvertes du Chanbara. Adultes, ados et enfants pourront enrichir leur culture Japonaise en jouant au grand quizz sur les traditions Japonaises. Renseignements au 06 61 95 70 05 et par mail à chanbarasurgeres@gmail.com.