L’appel à la mobilisation ce mardi des Accompagnants d’élèves en situation de handicap, les AESH. Un mouvement à l’initiative d’une intersyndicale de l’Éducation nationale. En Charente-Maritime, trois rassemblements sont prévus : ce midi place Colbert à Rochefort, et devant le palais de justice de Saintes, et à 17h au pied de la statue Duperré à La Rochelle. Les AESH réclament notamment la création d’un véritable corps de fonctionnaires de catégorie B, une revalorisation salariale et la reconnaissance de leurs compétences professionnelles. Ils dénoncent également la précarité de leurs conditions de travail et estiment qu’une école réellement inclusive ne peut se construire sans moyens adaptés. Par ailleurs, un comité de défense des AESH, de l’enseignement spécialisé et adapté et des droits fondamentaux des élèves vient d’être créé en Charente-Maritime. Une réunion publique est prévue le 19 juin prochain.