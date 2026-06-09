Rénovation énergétique : gare aux démarchages frauduleux dans l’Agglomération de Rochefort Océan. Plusieurs habitants ont récemment signalé des appels téléphoniques suspects proposant des travaux de rénovation énergétique, certains utilisant abusivement le nom de CARO Renov’, le service public de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. La CARO rappelle qu’aucun service public ne réalise de démarchage téléphonique. En cas d’appel douteux, ne communiquez jamais vos informations personnelles ou bancaires et méfiez-vous des offres de rénovation à un euro.