Une nouvelle arnaque au faux banquier déjouée à La Rochelle. La police a interpellé un individu qui s’est fait passer pour un coursier soi-disant commissionné par un établissement bancaire. La victime est une femme de 84 ans vivant dans une résidence pour seniors qui avait été manipulée par téléphone pour remettre sa carte bancaire et son code secret.

Les faits remontent au 23 mai dernier. Une habitante de 84 ans d’une résidence pour seniors reçoit l’appel d’un homme se présentant comme son conseiller bancaire. Il lui explique que des chèques suspects auraient été débités sur son compte. Pour faire opposition, l’escroc lui demande alors de rédiger un document et d’y inscrire le code confidentiel de sa carte bancaire. Il l’invite ensuite à se rendre à son agence pour remettre sa carte. Mais sachant que la victime ne peut pas se déplacer, il lui propose une autre solution : l’envoi d’un coursier à domicile. C’est à ce moment-là que les policiers interviennent. Le faux coursier est interpellé en possession de la carte bancaire de la victime, mais aussi de bijoux volés. Lors de son audition, l’homme explique avoir été recruté par simple message. Sans emploi depuis septembre 2025, il affirme qu’un inconnu lui avait proposé de gagner un peu d’argent en remplaçant un autre intervenant. Cette affaire rappelle un précédent survenu dans la même résidence en mai 2025. Une centenaire avait alors été victime d’un vol par ruse commis par un faux assureur se présentant comme l’intermédiaire d’un banquier.

L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet. La police nationale appelle à la vigilance face à ce type d’escroquerie.