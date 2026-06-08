Les rassemblements se multiplient partout en France depuis ce week-end pour rendre hommage à Lyhanna, cette jeune collégienne de 11 ans, native de La Rochelle, dont le corps a été retrouvé sans vie jeudi dernier dans le Gers, une semaine après sa disparition. Une marche blanche est prévue ce soir à Rochefort. Départ à 18h30 de la place Colbert. À La Rochelle, un rassemblement est prévu à 18h30 devant le palais de justice. Ce terrible fait divers a provoqué une vive émotion dans tout le pays, et une vague d’indignation face à certaines défaillances de la justice, car le principal suspect du meurtre de la jeune fille n’a jamais été inquiété, malgré plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles sur mineures. C’est ce qu’a évoqué ce midi le maire de Bourcefranc-le-Chapus Guy Proteau dans sa prise de parole, avant d’observer une minute de silence en présence d’une cinquantaine de personnes. On écoute Guy Proteau :

Dans l’assistance, une délégation de l’association Souffre-douleurs de l’école 17 85 79, qui se bat contre le harcèlement scolaire et les violences faites aux enfants, a tenu également à exprimer sa colère contre les défaillances judiciaires dans cette affaire. On écoute sa porte-parole :

Et nouveau rebondissement dans l’affaire Lyhanna : le frère du principal suspect a été placé en garde à vue ce lundi pour des soupçons de viols sur mineures, viols sur conjoint, séquestration et menaces de mort.