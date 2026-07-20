Zoom sur le Club Nautique et de Plein Air du Bassin de Marennes. Installée à Bourcefranc-le-Chapus, l’association vit sa meilleure saison. Six de ses licenciés participeront aux prochains Championnats de France, une autre est sélectionnée au niveau européen et mondial, et le CNPA vient d’être sacré premier club de la Ligue Nouvelle-Aquitaine en planche à voile. Il récolte aujourd’hui les fruits d’un dur labeur mené tout au long de l’année, comme le souligne son chef de base Ludovic Gironnet :

Autre motif de satisfaction : l’un des moniteurs du club, Bastien Delprat, a été détaché auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine pour encadrer les Championnats de France. Une reconnaissance du savoir-faire des éducateurs marennais :

Si les compétiteurs brillent au plus haut niveau, l’été reste avant tout une période phare pour le club qui propose des stages de découverte de la voile au plus grand nombre, afin d’assurer aussi sa pérennité :

Le CNPA propose également des missions à ses jeunes licenciés l’été, pour aider les moniteurs pendant la période des vacances, histoire de lier l’utile à l’agréable :

L’apprentissage de la voile est possible dès l’âge de six ans sur le plan d’eau de Marennes-Plage. Le club propose une pratique accessible avec notamment des licences à partir de 180 euros par an, et deux entraînements hebdomadaires pour les jeunes qui souhaitent progresser.