Une dernière journée décisive pour La Rochelle qui n’a pas le droit à l’erreur ce samedi à domicile, lors de la réception du Stade français. Une victoire est indispensable pour les Jaune et Noir qui sont aux portes des phases finales. Mais la tâche ne sera pas simple face à des Parisiens qui visent la 2e place, directement qualificative pour les demi-finales. Les Rochelais devront également compter sur deux défaites, celles de l’Union Bordeaux-Bègles et du Racing 92 pour rejoindre le top 6. Coup d’envoi de la rencontre à 21h au stade Marcel-Deflandre.