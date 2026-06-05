

Tous à vos vélos ce samedi sur l’île d’Oléron ! La Communauté de Communes organise la 10ᵉ édition du Tour de l’île à vélo, qui célèbre également les 30 ans de la collectivité. Au programme : une balade gratuite de 23 kilomètres entre océan et marais, avec départ à 9h face au port de Saint-Denis-d’Oléron. Plusieurs haltes permettront de découvrir les richesses de l’île : dégustations de produits locaux, patrimoine, nature et histoire. Une escale conviviale est également prévue au Moulin de La Brée avec restauration et animations. Aucune inscription n’est nécessaire, mais pensez à venir avec votre vélo, votre gourde et votre matériel de réparation.