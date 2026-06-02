

Retour vers le XVIIIe siècle ce week-end au château de Buzay à La Jarne, près de La Rochelle. Comme chaque année, l’association Trac en scène organise sa traditionnelle fête historique les 6 et 7 juin. Pendant deux jours, les visiteurs seront plongés dans l’ambiance du siècle des Lumières, grâce à de nombreux spectacles, des déambulations en costumes d’époque et des animations pour toute la famille. L’événement accueillera également un important marché artisanal réunissant plus de 75 exposants qui présenteront leurs savoir-faire et leurs créations. Philippe Jean-Pierre, de l’association Trac en scène, nous en parle :

Rendez-vous samedi, de 14h à 19h, et dimanche, de 10h à 18h. C’est 2 euros l’entrée. Gratuit pour les moins de 18 ans. Pour l’occasion, une visite du château datant de 1771 sera proposée au prix de 7 euros. Toutes les infos sur trac-en-scene.org