Interpellations samedi soir à Saintes, après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Alors qu’un important dispositif de sécurité composé de gendarmes et de policiers avait été déployé, comme l’an dernier, des débordements ont été observés sur le cours National où 500 personnes se sont rassemblées spontanément. Un jeune mineur de 15 ans a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir tiré du mortier d’artifice sur les forces de l’ordre, blessant un agent. Deux autres ont été interpellés en possession de fusées dans les quartiers de Boiffiers et Bellevue. Ces derniers doivent être auditionnés cette semaine.