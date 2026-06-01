La police nationale poursuit ses contrôles dans les établissements scolaires de Charente-Maritime. Depuis le début de l’année, près de 13 000 sacs ont été vérifiés dans les collèges et lycées du département. Des opérations de prévention destinées à renforcer la sécurité autour des élèves et des personnels d’éducation.

Chaque semaine, des policiers interviennent dans des établissements scolaires de Charente-Maritime pour effectuer des contrôles de sacs. Depuis janvier, 59 opérations ont été menées dans les quatre circonscriptions du département. Au total, plus de 12 700 sacs ont été vérifiés. Ces contrôles ont notamment eu lieu ces dernières semaines au lycée professionnel Pierre Doriole à La Rochelle, au collège Sainte-Marie à Royan, au collège Agrippa d’Aubigné à Saintes ou encore au collège Grimaux à Rochefort. Objectif affiché par les forces de l’ordre : prévenir les incidents et garantir un climat scolaire apaisé et sécurisé pour les élèves comme pour les équipes éducatives. Selon la police nationale, ces opérations sont plutôt bien perçues par les parents d’élèves, qui expriment régulièrement leur soutien aux policiers mobilisés. Pour l’heure, aucune infraction n’a été constatée lors de ces contrôles. Seule découverte signalée : un pistolet… à eau retrouvé dans un sac. Il a été remis au chef d’établissement, sans suite particulière.

La police nationale précise que ces opérations de prévention vont continuer dans les établissements scolaires du département dans les prochaines semaines, jusqu’à la fin de l’année scolaire.