

L’ouverture vendredi prochain de la guinguette Les Borderies à Torxé, près de Saint-Jean-d’Angély. Un nouveau lieu de convivialité en Vals de Saintonge, ouvert tout l’été. Situé au bord de la Boutonne, en pleine nature, il accueillera le public et tous les amoureux de la musique, de la bonne chère et des traditions. À sa tête, Nicolas Patoizeau et sa compagne Olivia qui vont faire de la guinguette Les Borderies un lieu immanquable de la saison estivale en Charente-Maritime. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/guinguette-borderies.mp3 La guinguette Les Borderies sera ouverte le week-end de 18h à 1h du matin. Repas unique le vendredi soir, et à la carte le samedi soir. Toutes les infos sur la page Facebook Guinguette Les Borderies.

