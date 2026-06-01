Le Stade rochelais bouté hors du top 6 par l’UBB et la Racing 92. Le point de bonus défensif de l’Union Bordeaux-Bègles décroché hier à Toulon, puis la victoire du Racing 92 à Clermont compliquent la tâche des Jaune et noir qui se retrouvent désormais 7e, aux portes des qualifications pour les phases finales, à une journée de la fin de la saison régulière. Et ce malgré une très belle victoire bonifiée à Montauban samedi 15 à 71. Samedi prochain, s’ils battent le Stade français à domicile, les Maritimes devront aussi compter sur une défaite à domicile de l’UBB et du Racing.