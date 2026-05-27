La vigilance orange étendue désormais à treize départements de l’Ouest de la France. La Charente-Maritime en fait partie, et le niveau d’alerte prendra effet à partir de ce midi. Un pic de chaleur à 38° est attendu cet après-midi. Les températures seront légèrement plus contenues sur le littoral et les îles, entre 27 et 32°. Le préfet du département Brice Blondel appelle à la prudence et invite la population à adopter les bons comportements comme boire régulièrement et ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Tous les services de l’État et les acteurs locaux sont mobilisés. Pour rappel, en cas de malaise ou de troubles du comportement, il faut contacter le 15 ou le 18.