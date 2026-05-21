Le Marais poitevin conserve son prestigieux label « Grand Site de France ». Une distinction nationale qui récompense les territoires engagés dans la préservation de leurs paysages et le développement durable. Le label a été renouvelé hier pour huit ans, jusqu’en 2033.

Le label « Grand Site de France » vient donc d’être officiellement renouvelé jusqu’en 2033 pour le Marais poitevin, qui reste l’un des sites naturels les plus emblématiques de France. Une décision annoncée ce mercredi par la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, et le ministre délégué Mathieu Lefèvre. Cette distinction récompense la gestion exemplaire du territoire par le Parc naturel régional du Marais poitevin et l’ensemble de ses partenaires. Concrètement, ce label reconnaît les actions menées depuis plusieurs années pour restaurer les ports et le patrimoine lié à l’eau dans les villages, entretenir les voies d’eau, préserver les prairies naturelles, soutenir l’élevage et développer un tourisme durable. Le Marais poitevin fait partie des 26 sites labellisés en France, aux côtés de la Baie de Somme, de la Pointe du Raz ou encore du Puy Mary. Le périmètre concerné couvre 23 communes réparties sur trois départements : la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, soit environ un quart du Parc naturel régional, dans la zone des marais mouillés, plus connue sous le nom de Venise Verte. Avant cette décision, la candidature du Parc avait reçu, en janvier dernier, un avis favorable unanime de la Commission supérieure des Sites, Perspectives et Paysages. Ce renouvellement valide les efforts collectifs engagés et fixe aussi les priorités des huit prochaines années, avec un objectif clair : préserver ce paysage unique face aux défis climatiques.

Le label « Grand Site de France » garantit une gestion durable de ce patrimoine naturel exceptionnel, véritable emblème de l’Ouest atlantique.