La Ville de Royan hisse pour la 15ᵉ année consécutive le Pavillon bleu sur quatre de ses plages : le Pigeonnier, le Chay, Foncillon et la Grande Conche. Ce label récompense les efforts de la commune en matière de qualité environnementale et de services aux usagers. Pour être labellisées, les eaux de baignade doivent notamment être classées « excellentes », selon l’Agence Régionale de Santé. Parmi les actions menées : le tri des déchets ou encore la lutte contre les mégots de cigarettes. Avec cette distinction, Royan confirme son engagement en faveur d’un tourisme durable, accessible à tous, et respectueux de son littoral.