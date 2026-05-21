Retour aux urnes ce dimanche pour les électeurs de Saint-Hilaire-de-Villefranche, près de Saint-Jean-d’Angély. Après la démission du maire et de son conseil municipal juste après les élections en mars, un nouveau scrutin est nécessaire pour procéder à l’élection de 19 conseillers municipaux et 3 conseillers communautaires. En cas de second tour, ce dernier aura lieu le 31 mai. Une délégation spéciale nommée par le préfet avait été mise en place le 24 mars dernier pour assurer la gestion des affaires courantes de la commune jusqu’à la tenue de ces nouvelles élections.