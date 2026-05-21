Rompre l’isolement après la perte d’un conjoint, c’est tout l’enjeu de l’association Solidarité détente veuves et veufs de Charente-Maritime. Créée en 2014, elle accompagne les personnes touchées par le veuvage, avec une mission simple mais essentielle : redonner le moral, recréer du lien social et permettre à chacun de retrouver une vie équilibrée. Encadrée par cinq bénévoles actifs, elle propose chaque mois des activités conviviales comme des randonnées, des visites culturelles ou encore des après-midis dansants. Des espaces de solidarité entre personnes qui vivent ou ont vécu la même épreuve pour le bien-être de chacun, comme le souligne le président Jacques Poupin :

L’association, qui compte actuellement une trentaine d’adhérents, se donne pour objectif de redonner espoir à des dizaines de nouveaux membres d’ici la fin de l’année. Pour en savoir plus et rejoindre l’association, vous pouvez contacter le 06 28 18 45 35.