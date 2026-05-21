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L’association Solidarité détente veuves et veufs de Charente-Maritime pour aider les personnes touchées par le veuvage.

Rompre l’isolement après la perte d’un conjoint, c’est tout l’enjeu de l’association Solidarité détente veuves et veufs de Charente-Maritime. Créée en 2014, elle accompagne les personnes touchées par le veuvage, avec une mission simple mais essentielle : redonner le moral, recréer du lien social et permettre à chacun de retrouver une vie équilibrée. Encadrée par cinq bénévoles actifs, elle propose chaque mois des activités conviviales comme des randonnées, des visites culturelles ou encore des après-midis dansants. Des espaces de solidarité entre personnes qui vivent ou ont vécu la même épreuve pour le bien-être de chacun, comme le souligne le président Jacques Poupin :

L’association, qui compte actuellement une trentaine d’adhérents, se donne pour objectif de redonner espoir à des dizaines de nouveaux membres d’ici la fin de l’année. Pour en savoir plus et rejoindre l’association, vous pouvez contacter le 06 28 18 45 35.

Jacques Poupin, président de l’association.