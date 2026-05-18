Sur l’île d’Oléron, la ressourcerie communautaire de Dolus a rouvert ses portes vendredi, après deux semaines de réaménagement. Dix ans après sa création, le site entre dans une nouvelle phase avec une reprise en gestion directe par la Communauté de communes. Objectif : rendre le magasin plus attractif, plus accessible et renforcer encore le réemploi des objets du quotidien.

C’est une nouvelle vie qui commence pour la ressourcerie de l’île d’Oléron. Créé en 2015 à Dolus, ce magasin d’objets de seconde main retrouve une seconde jeunesse, après deux semaines de travaux et de réorganisation. Jusqu’ici exploitée par l’association OCÉAN, la structure est désormais gérée directement par la Communauté de communes. Une reprise en régie qui doit permettre de développer une nouvelle dynamique autour du réemploi et de l’économie circulaire. La collectivité veut notamment attirer de nouveaux habitants grâce à une grille tarifaire revue, mais aussi améliorer encore le taux de réemploi des objets collectés. Il est passé de 18 % en 2022 à plus de 52 % l’an dernier. Sur place, les espaces ont été repensés pour rendre le magasin plus accueillant et plus pratique. Des ateliers et des projets d’upcycling pourraient aussi voir le jour dans les prochains mois. L’équipe, elle, reste inchangée : douze salariés ont été intégrés au service déchets de la Communauté de communes et une dizaine de bénévoles poursuivent leur engagement. Pour Adrien Mazerat, élu référent chargé des déchets, la ressourcerie doit devenir « un service public accessible et attractif », dans un contexte où la réduction des déchets devient un enjeu majeur. La ressourcerie sera ouverte du mardi au samedi à Dolus-d’Oléron, et les dons d’objets restent possibles toute la semaine.

Et pour les objets encombrants, un service d’enlèvement à domicile est toujours proposé sur rendez-vous par la Communauté de communes de l’île d’Oléron.