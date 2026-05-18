La Rochelle est toujours en lice pour espérer jouer les phases finales, après sa très belle victoire hier à domicile face au leader Toulouse. Les Jaune et Noir se sont imposés sur le score de 38 à 10, avec le point de bonus offensif. Malgré cette très belle prestation, ils restent 8e du classement. Il ne reste désormais plus que deux journées avant la fin de la saison régulière, et tout est encore possible pour les Rochelais. Après avoir reçu le leader, ils se déplaceront le 30 mai prochain chez la lanterne rouge Montauban.