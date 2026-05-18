Les dernières vacances de printemps n’ont pas permis de faire le plein des hébergements dans les deux Charentes. Selon le dernier baromètre publié la semaine dernière par Charentes Tourisme, la fréquentation touristique est en nette baisse par rapport à l’an dernier. Hôtels, campings et sites de loisirs constatent un fort recul de l’activité et des dépenses des visiteurs.

La saison touristique démarre difficilement dans les deux Charentes. Selon le dernier baromètre publié par Charentes Tourisme, la fréquentation est en baisse de 12,5 % pendant les vacances de printemps par rapport à 2025, aussi bien en Charente qu’en Charente-Maritime. Depuis le début de l’année, le recul atteint même 10 %. Une tendance qui avait déjà commencé pendant les vacances d’hiver, marquées notamment par des conditions météo compliquées et plusieurs épisodes d’inondations. Le week-end de Pâques a particulièrement souffert cette année avec une fréquentation en chute de 30 %. En cause notamment : un calendrier scolaire moins favorable.

Les territoires littoraux enregistrent les plus fortes baisses, autour de 15 %, contre 10 % pour les territoires de l’intérieur et les îles. Côté clientèles françaises, les visiteurs viennent principalement d’Île-de-France et de Nouvelle-Aquitaine. Les touristes étrangers, eux aussi moins nombreux, restent majoritairement britanniques, allemands, belges ou espagnols selon les secteurs. Cette baisse d’activité inquiète les professionnels du tourisme. D’après l’enquête de conjoncture menée auprès de plus de 300 prestataires, seuls 43 % se disent satisfaits de leur activité pendant ces vacances de printemps. La hausse des prix des carburants et le contexte économique pèsent sur les réservations. Six professionnels sur dix constatent une baisse des dépenses des touristes et plus de quatre sur dix déclarent un chiffre d’affaires en recul par rapport à l’an dernier.

Les perspectives restent malgré tout un peu plus encourageantes pour les ponts de ce mois de mai et pour l’été, avec des niveaux de réservation jugés stables ou en hausse par une majorité d’hébergeurs.