Un piéton a été grièvement blessé ce matin, après avoir été renversé par un poids lourd à Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. L’accident s’est produit vers 9h15 sur la RD 137. L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 17 s’est rendu sur place. Prise en charge par les secours, la victime âgée de 50 ans, polytraumatisée, a été héliportée d’urgence au CHU de Poitiers. Le conducteur du camion en état de choc a été conduit à l’hôpital de Saintes. La circulation a été interrompue dans les deux sens le temps de l’intervention.