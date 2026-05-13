

La présentation hier à Royan de la 38e édition des Jeudis musicaux. Un évènement qui revient tout l’été, du 4 juin au 17 septembre, dans les 33 communes de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Il s’agit de concerts de musique classique, du monde ou encore de jazz, qui seront proposés dans les édifices cultuels du territoire, comme le rappelle Éliane Ciraud-Lanoue, vice-présidente de la CARA en charge de la culture et du patrimoine :

90 artistes de renommée internationale sont attendus, dont près de la moitié n’est jamais venue aux Jeudis musicaux. La programmation s’annonce de nouveau riche et séduisante. Yann Le Calvé, directeur artistique des Jeudis musicaux :

La billetterie est ouverte pour les concerts du mois de juin. C’est 17 euros la place, et toujours gratuit pour les moins de 16 ans.