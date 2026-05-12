Nouveau à Surgères. La compagnie 3C théâtre, dirigée par la comédienne et metteure en scène Agnès Brion, annonce la première édition de Festi Lacan. Trois jours de représentations théâtrales, du 22 au 24 mai, à la salle du Castel park. Là d’où est partie l’idée de ce festival l’an dernier, à l’occasion des 50 ans de mariage de Dominique et Philippe Lacan, dont le nom de famille a été emprunté pour identifier l’évènement. Dominique Lacan, qui fait également partie de la troupe, nous raconte la genèse de Festi Lacan :

En cas de succès, une seconde édition pourrait avoir lieu l’année prochaine. Rendez-vous du 22 au 24 mai, salle du Castel park à Surgères. 12 euros la première entrée. 8 euros les suivantes. Food-truck et buvette sur place. Renseignements et réservations au 06 03 35 61 47.

